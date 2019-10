Fed corta juros para o nível da primeira reunião de Powell

A Reserva Federal norte-americana decidiu baixar os juros diretores para um intervalo entre 1,5% e 1,75% esta quarta-feira, 30 de outubro. É a terceira descida consecutiva das taxas de juro norte-americanas este ano, o que não acontecia desde a crise financeira de 2007.



Na última reunião, o presidente da Fed, Jerome Powell, tinha dito que "se a economia enfraquecer, poderão ser necessários cortes mais profundos". Ou seja, admitiu ir mais longe. E esse cenário concretizou-se, ainda que o crescimento do PIB de 1,9% no terceiro trimestre tenha ficado acima do esperado pelos economistas (1,6%).





Com este corte, os juros regressam ao ponto em que se fixaram na primeira reunião do atual presidente da Fed em março de 2018. Logo após ter entrado na Reserva Federal, Jerome Powell continuou o ciclo de subidas dos juros iniciado por Janet Yellen em 2015, aumentando as taxas para o intervalo entre os 1,5% e os 1,75%.