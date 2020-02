Wall Street recua de máximos com casos de coronavírus a aumentar fora da China

O S&P500 cai 0,16% para 3.380,77 pontos, o Nasdaq Composite recua 0,13% para 9.804,77 pontos e o Dow Jones abriu o dia a perder 0,17% para 29.298,77 pontos.

Num dia em que a Coreia do Sul reportou um aumento de casos infetados pelo surto Covid-19 e o Japão reportou duas novas mortes, os investidores evitaram os ativos de maior risco para se protegerem. Nesse sentido, as ações de cotadas de Wall Street foram deixadas para segundo plano.No entanto, a China apresentou uma diminuição dos casos de infeção no país, mas os dados fornecidos pelo governo chinês deixam um rasto de desconfiança entre os investidores, dados os recentes erros de contagem do país.Entre as empresas, destaque para o Morgan Stanley , cujas ações caem 4%, depois de o banco ter anunciado que vai comprar a plataforma de negociação eletrónica E-Trade por 13 mil milhões de dólares. Em contraciclo, as ações do E-Trade disparam 24,08%.A cair, está também a L Brands (-7,61%), após dizer que está a tentar chegar a um acordo com a Sycamore Partners para vender o controlo da Victoria's Secret , num negócio que avalia a famosa marca de lingerie feminina em 1,1 mil milhões de dólares (cerca de 1,01 mil milhões de euros).

A Sycamore Partners ficará com 55% da Victoria’s Secret, enquanto a L Brands, atual proprietária, vai manter os restantes 45% numa empresa separada que irá incluir a Bath & Body Works.