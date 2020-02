representa uma extraordinária oportunidade de crescimento para os negócios de 'Wealth Management' e um salto na nossa estratégia para esse segmento", disse James Gorman, CEO do Morgan Stanley, num comunicado de imprensa.

Charles Schwab ter acordado a compra da totalidade da rival TD Ameritrade por 26 mil milhões de dólares.

Na pré-abertura dos índices de Wall Street, as ações do Morgan Stanley caem 4,64% e as da E-Trade valorizam 21,99%, depois da notícia.Com a aquisição da E-Trade, o Morgan Stanley junta ao seu portefólio uma lista de 5,2 milhões de clientes inscritos na plataforma online e mais de 360 milhões de dólares em ativos. O banco de Wall Street tem cerca de 3 milhões de clientes e 2,7 biliões de dólares de ativos.Esta transação surge na sequência de outras idênticas que têm ocorrido no setor, depois de no final do ano passado, a