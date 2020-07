Wall Street regressa em grande e Nasdaq rasga novo máximo histórico

Através da rede social Twitter, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump já registou este feito.



NASDAQ HITS ALL TIME HIGH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

, agrupador da

bolsa de Xangai e da bolsa de Shenzhen, tocou em máximos de cinco anos.





Os três maiores índices de Wall Street regressaram à negociação em alta nesta segunda-feira, depois do encerramento na sessão anterior, com o Nasdaq Composite a rasgar um novo máximo histórico.Por esta altura, o Dow Jones avança 1,42% pra os 26.192,94 pontos e o índice de referência S&P 500 ganha 1,39% para os 3.173,37 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite avança 1,56% para os 10.366,38 pontos, o que representa um novo máximo histórico.Este sentimento acompanha a boa prestação dos mercados asiáticos, com especial atenção para a bolsa de Xangai que avançou mais de 4%. Já na sexta-feira passada, o índice CSI 300Entre os melhores desempenhos estão cotadas dos setores automóvel e seguradoras, que permitem esta quinta sessão consecutiva de ganhos no S&P 500.A Uber Technologies dispara mais de 4%, depois de ter anunciado a compra da norte-americana de entrega de refeições Postmates por 2,65 mil milhões de dólares (cerca de 2,36 mil milhões de euros), de acordo com a Bloomberg.