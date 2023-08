Warren Buffett: 93 anos do homem de hábitos simples que se fez oráculo

Warren Buffett, que hoje celebra 93 anos de vida, é um reconhecido investidor de sucesso e um dos homens mais ricos do mundo. Segundo o índice de multimilionários da Bloomberg, atualizado diariamente, ocupa a sexta posição do ranking, com um património líquido de 119 mil milhões de dólares.

É um visionário desde muito jovem. E foi a sua capacidade empreendedora e analítica que levou a que transformasse a Berkshire Hathaway no conglomerado que agrega dezenas de empresas nas mais variadas áreas de atividade. Mas quem é Buffett, o homem?

É capaz de comer sandes de presunto durante 50 dias seguidos. Quando gosta de uma coisa, gosta mesmo e não enjoa. Chama-se Warren E. Buffett e é este o homem que está do outro lado do investidor. As regras que aplica nos investimentos, segue-as também na sua vida pessoal. E, até agora, saiu-se bem.

É, de facto, um homem de hábitos. Ainda mora na mesma casa no bairro de Dundee, em Omaha (no Estado do Nebraska), que comprou em 1958 por 31.500 dólares. "Todos os dias, exatamente às 8h30, senta-se na escrivaninha que pertenceu ao seu pai, Howard, para começar o dia. No trabalho, passa o dia a negociar e a ler o que acontece no mercado financeiro, incluindo relatórios diários do desempenho das suas empresas. E regressa a casa sempre às 17h30", conta a revista Época.

Considera-se uma pessoa simples e pauta a sua vida por isso. "Tenho prazeres simples. Jogo bridge cerca de oito horas por semana. E jogo com Bill Gates", confessou um dia. E nem a pandemia afastou os dois amigos de longa data – continuaram a jogar online, sem falharem os seus momentos de puro entretenimento.