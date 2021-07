Zap Solutions centra atenções de investidores após impulso de El Salvador à bitcoin

Mallers esteve a trabalhar com o Executivo liderado pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele (39 anos), para tornar possível que a bitcoin fosse desenhada como moeda legal no país. Agora, apesar de a sua aplicação chamada Strike não ser a única que permite o pagamento com bitcoins no país da América Central, é a mais popular na região, permitindo que os utilizadores façam transferências de forma gratuita.



O nome Jack Mallers poderá ser desconhecido pela maioria, mas o fundador da Zap Solutions - uma "startup" que desenvolveu uma aplicação para a transferência de dinheiro fiduciário para bitcoin - tem estado a ter algum protagonismo desde que El Salvador se tornou o primeiro país a aceitar bitcoin como uma moeda legal, com o interesse em financiar o seu projeto a aumentar.Mallers esteve a trabalhar com o Executivo liderado pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele (39 anos), para tornar possível que a bitcoin fosse desenhada como moeda legal no país. Agora, apesar de a sua aplicação chamada Strike não ser a única que permite o pagamento com bitcoins no país da América Central, é a mais popular na região, permitindo que os utilizadores façam transferências de forma gratuita. Com a subida do interesse por parte de investidores, a empresa estará a fechar uma nova ronda de financiamento nos próximos meses. Mallers, numa entrevista recente, não quis revelar o montante que a empresa pretende angariar, mas em abril do ano passado, a Zap Solutions levantou 3,5 milhões de dólares, passando a estar avaliada em 16,5 milhões.



uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA que regula e combate crimes ligados às transações financeiras, a empresa poderá enfrentar problemas regulatórios no curto prazo, em linha com o que tem acontecido com outras empresas ligadas ao mundo das criptomoedas, como é o caso da corretora Binance.

O nome Jack Mallers poderá ser desconhecido pela maioria, mas o fundador da Zap Solutions - uma "startup" que desenvolveu uma aplicação para a transferência de dinheiro fiduciário para bitcoin - tem estado a ter algum protagonismo desde que El Salvador seStrike estará disponível em entre 50 a 100 países até ao final do ano, vindo apenas de El Salvador e dos EUA, disse Mallers à Bloomberg. O serviço está já a ser testado no Reino Unido, Canadá e Austrália. Até o final do ano, Zap espera ter alguns milhões de clientes, face às centenas de milhares que tem hoje, disse o fundador na mesma entrevista.Apesar de ser uma empresa registada no FinCen,A Zap também planeia emitir um cartão Visa ainda este ano, que permitirá aos clientes ganhar recompensas em fiat ou Bitcoin. A "startup" é parceira da Visa, que formou alianças comerciais semelhantes com outras empresas de criptografia.