El Salvador oferece 30 dólares em bitcoin para impulsionar uso junto da população

El Salvador tornou-se no primeiro país a aceitar bitcoin como uma moeda legal, mas a sua implementação não tem sido um desafio fácil de superar para o presidente, Nayib Bukele, um confesso fã da criptomoeda, que está agora a oferecer 30 dólares nesta moeda digital (o equivalente a 0,00086 bitcoins) a qualquer cidadão que abra uma conta na nova carteira digital criada pelo governo, de forma a incentivar o seu uso.Com a nova lei, que entra em vigor a 7 de setembro, os consumidores podem pagar às empresas com bitcoins através da sua carteira digital chamada "Chivo" por itens que estejam listados em dólares. As empresas podem optar por converter de imediato para dólares ou então recebem as bitcoins.

"Por que criamos essa lei? Porque a bitcoin tem uma capitalização de mercado de 600 mil milhões de dólares e com isto, os investidores e turistas que têm bitcoin virão ao país e vão beneficiar os cidadãos de El Salvador e a economia", defende o presidente Bukele, numa conferência de imprensa. solicitou assistência técnica ao Banco Mundial para a elaboração de um regulamento com vista à instituição do sistema bitcoin como moeda de curso legal.Só que o Banco Mundial disse que não apoiava esta decisão,