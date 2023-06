Fraqueza económica da China afugenta grandes fundos

Os dados económicos de abril da economia chinesa vieram deitar por terra as esperanças que os investidores estavam a ganhar no mercado do país. Como consequência, em maio os fundos de investimento diminuíram a sua exposição em mais de mil milhões de euros.



Após restritivos confinamentos, a economia chinesa deu um pulo que viria a ser sol de pouca dura. Com os dados macroeconómicos de abril a desiludirem, os investidores perceberam que a economia chinesa não está a evoluir ao ritmo que esperavam e os fundos de investimento estrangeiros começaram a abandonar o país: só em maio o mercado chinês tinha menos 1,6 mil milhões de euros em ativos. Os principais índices já desceram

