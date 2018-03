Fundos de acções nacionais não captavam tanto dinheiro desde 2014

É um indicador positivo. Revela a evolução e o amadurecimento da economia, ainda que sempre tardio e por claro arrastamento da conjuntura internacional porque Portugal é, nestas coisas, um eterno seguidor, nunca um líder. Contudo, os fundos de acções, quando ditos mútuos ou de investimento são claramente produtos das economias desenvolvidas do século passado. Os seus custos e falta de transparência tornam-os pouco atractivos face aos ETFs a sua versão mais moderna e refinada. Há ainda que nunca esquecer os custos de oportunidade de alocar capital num fundo mútuo ou ETF de acções portuguesas versus um congénere de outra economia que esteja mais dotada e preparada para enfrentar o presente e o futuro. O actual governo das esquerdas unidas, tem, a este respeito, dado sinais claros de que não só está preso no século passado, como por vezes se perde em absurdos devaneios ainda mais anacrónicos.

1-Fundos de Investimento, Depósitos do século 21 ?

Era pelo menos o que se dizia nos finais do século passado!

Mas tal não se veio a verificar,

seja pela desconfiança provocada por vários escândalos nos EUA,

e que geraram uma crise de desconfiança que alastrou por todo o mundo,

seja porque em muitos países,

os intermediários financeiros promotores de Fundos,

concluíram que seria mais do seu interesse imediato

orientarem os seus Clientes para o investimento em Depósitos

mais do que em Fundos.



Por outro lado, dada a degradação que se tem vindo a verificar

nas últimas décadas, na consecução de resultados

acima de investimentos passivos nos índices,

tem havido uma vaga de fundo a favor do investimento passivo,

com uma ascensão irresistível dos ETFs.



Mas os Fundos, estando a perder terreno,

não perderam justificação e utilidade,

num contexto em que a alocação da poupança da população

seja feita segundo uma lógica

que reflita o seu interesse de longo prazo,

mais do que exógenos interesses conjunturais.