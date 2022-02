Como proteger a carteira da subida de juros e da inflação

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O arranque de 2022 marcou uma mudança no rumo da política monetária a nível mundial. Com as taxas de inflação nos Estados Unidos em máximos de quatro décadas, as autoridades monetárias estão a ser forçadas a acelerar os planos de normalização das taxas de juro. Uma mudança de expectativas que está a arrastar os mercados financeiros e a ameaçar os investimentos.Depois de um ano ...