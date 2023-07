| Júlio Martins



Tenho um terreno com 30.000 m2 que me foi doado pelo meu pai (já falecido). O valor patrimonial desse prédio rústico atual é de 120 euros nas Finanças. Construi uma vivenda com 265 m2 nesse terreno com o valor patrimonial de 66.420 euros. Tenho um empréstimo bancário com um valor atual de 33.700 euros. Pretendo vender tudo (terreno e casa) por 498.000 euros. Tenho um encargo com a imobiliária de 30.000 euros. Como funcionam as mais-valias? E a declaração de IRS?





Neste caso, tem de considerar dois valores de compra: o do terreno e o da casa. No caso do terreno, o valor de "compra" é o Valor Patrimonial Tributário (VPT) na altura da doação. Já o valor de aquisição da casa será o VPT da casa, aquando da emissão da licença de habitação, ou o valor gasto na sua construção, sendo considerado o valor mais elevado entre os dois. Contudo, só serão considerados no valor de construção as faturas e dados de que tenha comprovativo.





Se vender a casa este ano, quando chegar o momento de entregar a declaração de IRS, terá de preencher o anexo G. Será neste anexo que terá de preencher os valores de aquisição e os valores de venda.





O valor que vai pagar de mais-valias vai depender de vários fatores:

- Se o imóvel é habitação própria e permanente ou se é uma segunda habitação;

- Se vai reinvestir o valor (ou parte) conseguido com a venda do imóvel.



Atualmente, só as habitações próprias e permanentes é que dão acesso à isenção de pagamento de mais-valias imobiliárias, no caso de haver reinvestimento total. Ou seja, se vender o imóvel por 498 mil euros, terá de usar a totalidade desse valor para ficar isento. A utilização pode ser feita na amortização do empréstimo do imóvel que está a vender e na compra de uma habitação própria e permanente.





Tendo em consideração que tem mais-valias a pagar, o Estado vai tributar 50% das mais-valias. O que significa que se comprou uma casa por 100 mil euros e a vendeu por 200 mil euros, teve, na teoria, uma mais-valia de 100 mil euros. Neste caso, os impostos incidem sobre 50 mil euros.





A taxa que será aplicada dependerá dos rendimentos do agregado familiar, uma vez que as mais-valias imobiliárias são de englobamento obrigatório. Para ficar com uma ideia mais aproximada do valor a pagar, pode recorrer à calculadora de mais-valias de imóveis do Doutor Finanças para perceber qual o valor que poderá estar em causa.





Quanto às despesas que poderá incluir, apenas poderá contar com encargos com o IMT, imposto de selo, melhorias realizadas no imóvel nos últimos 12 meses, certificado energético e despesas de mediação imobiliária. Tudo relacionado com o imóvel que vender.