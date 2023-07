| Anónimo

Eu e a minha namorada vamos comprar a casa da mãe dela. A minha namorada não precisa de financiamento, mas eu preciso de pedir crédito para comprar 50% da casa. O valor para a escritura da casa é de 200 mil euros. Quanto posso pedir de financiamento e que impostos tenho de pagar?



Uma vez que vai pedir financiamento para pagar 50% do valor escriturado de uma casa de 200 mil euros, o valor para referência deste pedido é de 100 mil euros. Sendo importante salientar que os bancos financiam, no máximo, até 90% do valor da aquisição.



Neste sentido, se o valor de escritura for de 100 mil euros, pode contar com um financiamento máximo de 90 mil euros.



No que diz respeito aos impostos, quando compra uma casa tem de pagar o Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto do Selo sobre o valor da aquisição. Além disso, se recorre a financiamento, tem de contar com o Imposto do Selo sobre o valor financiado.



O IMT varia entre 0% e 8% e depende de variáveis como: o valor da transação (o mais alto entre o valor patrimonial e o valor de aquisição), a localização da casa (Continente ou Regiões Autónomas), o tipo de imóvel (urbano ou rústico) e a sua finalidade (primeira ou segunda habitação). De realçar que, tratando-se da compra de uma casa, apesar de apenas precisar de financiamento para adquirir metade do imóvel, o IMT incide sobre a totalidade do imóvel, uma vez que há uma passagem efetiva de proprietário.



Neste sentido, se a casa for localizada em Portugal Continental e for habitação própria e permanente, aos 200 mil euros corresponde um IMT de 4.454,82 euros. Se não for exatamente esta a situação, pode recorrer ao Simulador de IMT do Doutor Finanças para calcular este imposto.



Já quanto ao Imposto do Selo, vai ter de pagar 0,8% do valor da aquisição, sendo que, neste caso, terá de pagar 1.600 euros, uma vez que o imóvel está a ser transacionado na totalidade.



Estes dois últimos valores correspondem à transação do imóvel. Nada tem a ver com o financiamento. Ou seja, é um valor que os novos proprietários terão de assumir pela compra do imóvel.



Já no que diz respeito ao crédito, há ainda a pagar o imposto do selo que é de 0,6% sobre o valor financiado. Supondo que o banco lhe vai conceder um crédito de 90 mil euros, terá de pagar 540 euros.