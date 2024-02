O ano do coelho foi de perdas para as ações chinesas, que agora têm uma oportunidade para recuperar. O ano do dragão costuma ser bom para os títulos asiáticos, ainda que não tão fulgurante como o touro.

Bafo do dragão será novo sinal de sorte para os mercados?









