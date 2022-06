A sua semana dia a dia: BCE, dividendo da Semapa e nova emissão de OT

A época de pagamento de dividendos na bolsa de Lisboa está a chegar ao fim, mas ainda empresas na lista. A Semapa vai pagar um dividendo bruto de 51,2 cêntimos por ação a partir de 9 de junho, com as ações a deixarem de conferir direito à remuneração acionista no dia 7. Já a Navigator, que entrou em ex-dividendo na sexta-feira, vai distribuir o dividendo de 0,1406 euros por ação esta terça-feira.