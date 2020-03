A OCDE divulga o "outlook" económico intercalar, atualizando as projeções para a economia mundial, numa altura em que o novo coronavírus está a fazer tremer os mercados e as perspetivas económicas.

Terça-feira

nas primárias dos EUA

Um total de 14 estados e um território vão a votos nas primárias dos Estados Unidos da América. Califórnia, Texas e Virgínia são alguns dos estados que votam na designada Super Terça-feira para escolher o candidato democrata que se vai candidatar contra Donald Trump nas presidenciais de novembro. Para já, nos estados que já foram a votos, Bernie Sanders está na frente, mas por ser uma terça-feira com muitos votos considera-se que é um dia que pode mudar o curso das primárias. Além disso, na Carolina do Sul o vencedor foi Joe Biden.



Quarta-feira Comissão Europeia combate clima

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai revelar a sua proposta para tornar a União Europeia neutra em carbono até 2050. Esta "lei do clima" segue-se à apresentação do "green deal" (pacto ecológico) apresentado no final do ano passado.



Quarta-feira Livro bege da FED e muitos indicadores

O coronavírus tem atirado os mercados para o vermelho e colocado um grande ponto de interrogação nas perspetivas económicas. Por isso, todos os indicadores serão lidos com maior atenção. Esta quarta-feira é dia da divulgação do livro bege da Fed, mas também dos Estados Unidos vai chegar o relatório nacional de emprego da ADP, o índice dos gestores de compra do Markit, e o índice da atividade não industrial do ISM. Do Brasil chegará a evolução da economia no quarto trimestre, estando o consenso dos analistas a apontar para um crescimento homólogo de 1,5% e de 0,5% em cadeia. Na Europa, será divulgado o PMI (índice dos gestores de compra) referente ao Reino Unido e Zona Euro, e alguns dos seus países como Itália, Espanha, Alemanha e França. Também será conhecida a evolução económica de Itália. E as vendas a retalho da Zona Euro.



Quinta-feira OPEP decide mais cortes na produção

Os ministros dos países que compõem a OPEP vão reunir-se para decidirem oficialmente se avançam para novo corte na produção de petróleo. Face à queda no consumo, agravada pelo coronavírus, as reuniões técnicas já tinham avançado a possibilidade de proporem um corte adicional de produção. E é isso que será decidido na reunião de dois dias em Viena da OPEP e dos seus aliados.



Sexta-feira Como andam as fábricas na Alemanha?

A atividade fabril na Alemanha em janeiro vai ser revelada. Em dezembro as encomendas não conseguiram descolar. Os analistas não veem ainda sinais de recuperação, ainda mais agora com o impacto do coronavírus.