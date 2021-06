A sua semana dia a dia: Depois do BCE, há Fed com Biden em viagem pela Europa

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulga as estimativas para a população residente em Portugal durante 2020. Este é um dia recheado de indicadores do INE. É revelada a inflação de maio - a estimativa inicial apontava para uma subida dos preços de 1,2%. E são revelados os números finais do turismo de abril, cujos dados iniciais apontavam para 460 mil hóspedes, responsáveis por 946,8 mil dormidas, nos estabelecimentos de alojamento turístico, que representam subidas de 762% e 510%, respetivamente, face a 2020.