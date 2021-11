A sua semana dia-a-dia: Emissão da Mota, resultados e a inflação no euro

A Greenvolt divulga as contas do terceiro trimestre do ano. Numa apresentação a investidores, atualizada em outubro, a empresa líder de biomassa em Portugal reiterou a previsão de crescer cerca de 40% até 2025, em termos de lucros e do EBITDA. No primeiro semestre, a companhia lucrou um milhão de euros. Dois dias depois é a vez da casa-mãe, a Altri, divulgar contas.