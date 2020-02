A sua semana dia a dia: Política monetária e economia marcam a semana

Terça-feira Reino Unido divulga evolução do PIB



As autoridades britânicas vão divulgar a evolução do PIB do Reino Unido no quarto trimestre de 2019. A economia britânica cresceu apenas 0,4% no terceiro trimestre, num ano marcado pela incerteza em torno do Brexit.



Quarta-feira IGCP quer emitir até 1.250 milhões

A Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar um duplo leilão de dívida, com maturidades a seis e a 14 anos, com o objetivo de encaixar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros. Na primeira emissão de dívida de 2020, realizada em janeiro, o IGCP conseguiu colocar 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, com taxas de financiamento negativas e aos níveis mais baixos de sempre.

Quarta-feira OPEP publica relatório mensal

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica o relatório mensal, relativo a janeiro, com os dados sobre a procura e a produção da matéria-prima. Isto numa altura em que os preços do petróleo têm sido pressionados pelos receios em torno do coronavírus, que poderá levar a uma quebra da procura. Perante este cenário, a OPEP e os seus aliados acordaram avançar com um corte extraordinário de 600 mil barris por dia.São várias as empresas a apresentar os resultados do final do ano passado, com destaque para o setor financeiro. Será o caso do Credit Suisse e do Barclays. Também a Alibaba irá prestar contas, o que permitirá tomar o pulso à evolução do consumo na China.O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta uma primeira estimativa da evolução do PIB português no quarto trimestre de 2019, que cresceu 1,9%, em termos homólogos, no terceiro trimestre. O Governo espera que o PIB tenha aumentado 1,9% no conjunto do ano passado. No mesmo dia, o Eurostat também irá publicar as primeiras estimativas da evolução das economias da União Europeia.

Os EUA e a China vão reduzir as tarifas aplicadas a milhares de milhões de dólares em produtos que importam um ao outro, cumprindo uma parte da primeira fase do acordo comercial que foi assinado em janeiro.