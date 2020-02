Mas esse escudo poderá não ser suficiente no futuro. "Este ambiente de juros baixos e inflação baixa reduziu significativamente a margem para o BCE e outros bancos centrais a nível mundial para flexibilizar a política monetária face a uma recessão económica", disse Lagarde aos eurodeputados para justificar o porquê do banco central da Zona Euro ter entrado numa fase de introspeção que vai durar até ao final do ano e deverá trazer mudanças ao seu "modus operandi".Além da dificuldade em combater crises, há também outras mudanças estruturais que têm de ser tidas em conta: é o caso da sustentabilidade ambiental, a rápida digitalização, a globalização ou as alterações nas estruturas financeiras. "À luz destas mudanças, agora é a altura apropriada para fazer uma revisão da estratégia com um âmbito alargado para assegurar que vamos continuar a cumprir o nosso mandato no melhor interesse dos europeus", afirmou Lagarde.A presidente do BCE garantiu que durante a fase das discussões irá ouvir opiniões diversas em todos os Estados-membros da Zona Euro, incluindo a dos eurodeputados com os quais já tem reuniões marcadas. A primeira sessão pública do BCE - um evento semelhante ao "Fed Listens" que a Reserva Federal realizou durante a sua revisão da estratégia - será em Bruxelas no final de março. Tal como o Negócios noticiou, esta iniciativa passará também por Portugal O argumento de que as taxas de juro negativas trouxeram "muitos benefícios" à economia da Zona Euro continua sólido na opinião do BCE, mas também é preciso "monitorizar de perto os potenciais efeitos secundários" das medidas tomadas."Os baixos custos de financiamento encorajaram mais endividamento por empresas já altamente alavancadas e maior tomada de risco por parte do [sistema financeiro] não bancário, como os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões", explicou a presidente do BCE, referindo também que o mercado imobiliário em vários países da Zona Euro "têm visto aumentos persistentes dos preços".Para Lagarde, perante este ambiente, os bancos centrais nacionais têm de continuar a usar "medidas macroprudenciais direcionadas" para lidar com os riscos relativos à estabilidade financeira.E, mais uma vez, o BCE chama à atenção dos Governos para a importância da política orçamental e das reformas estruturais, as quais ajudariam a aumentar a eficácia da política monetária e "a subir as taxas de juro novamente oportunamente". Ontem, a Comissão Europeia deu o primeiro passo para mudar as regras orçamentais da Zona Euro, sendo uma das preocupações a necessidade dos orçamentos nacionais coordenarem-se para entrarem em jogo e darem folga ao BCE.