A sua semana dia-a-dia: Resultados nos EUA e PIB da China em destaque

Segunda-feira Membros da Fed e do BCE discursam no arranque da semana

O início da semana será marcado pelas intervenções de vários membros da Reserva Federal e do Banco Central Europeu em diferentes eventos. O presidente da Fed de Chicago, Charles Evans, e o presidente da Fed de Boston, Eric Rosengren, discursam em Nova Iorque e na Carolina do Nortes, respetivamente. Já François Villeroy, do conselho de governadores do BCE, também estará em Nova Iorque.

Segunda-feira Grandes Bancos dos EUA divulgam contas do trimestre

Vários bancos norte-americanos reportam ao longo da semana os resultados relativos ao primeiro trimestre. O Goldman Sachs e o Citigroup apresentam contas já esta segunda-feira, sendo depois seguidos pelo Bank of America, Morgan Stanley e Black-Rock durante a semana. Fora do setor financeiro também há várias empresas a apresentar resultados. É o caso da IBM, Alcoa, Johnson&Johnson ou Netflix.

Terça-feira Produção industrial nos EUA deverá ter subido em março



A produção industrial nos EUA deverá ter registado uma evolução positiva em março, face ao mês anterior. Segundo as previsões da Bloomberg, o indicador deverá ter subido 0,3%, enquanto em fevereiro subiu 0,1%. Ainda durante a semana serão divulgadas as vendas a retalho.

Quarta-feira Evolução da economia chinesa no primeiro trimestre



A China divulga os números do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre, bem como os dados relativos à produção industrial e as vendas a retalho, no mesmo período. O governo chinês fixou, para 2019, uma meta de crescimento entre 6 e 6,5%, abaixo do objetivo de 6,5% fixado no ano passado. A economia chinesa cresceu, no ano passado, 6,6%, o crescimento mais baixo do país em 28 anos.



Quarta-feira Inflação na Zona Euro em março



Os números finais da inflação na Zona Euro, em março, deverão confirmar que o índice de preços no consumidor permaneceu estável, face a fevereiro. As previsões dos economistas da Bloomberg antecipam que o índice tenha crescido 1,4%, em termos homólogos.



Quinta-feira SEC põe limites a "tweets" de Elon Musk sobre a Tesla

Elon Musk, CEO da Tesla, estará esta semana com membros do regulador do mercado norte-americano (SEC), perante um juiz federal para tentarem chegar a um acordo sobre os limites que Musk terá que cumprir nos seus "tweets" em que refira informação sobre a Tesla. A SEC pretende deixar bem claro o que é que o líder pode ou não dizer sobre a atividade da Tesla na rede social.



Sexta-feira Bolsas europeias encerradas antes da Páscoa

Várias praças acionistas estarão encerradas esta sexta-feira, devido às comemorações da Páscoa. A negociação poderá já ser mais baixa ao longo da semana, com muitos investidores a aproveitarem o feriado da semana para tirar um período de férias. As bolsas mantêm-se fechadas na segunda-feira de Páscoa.