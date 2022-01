Ano do tigre é mais risonho para as ações asiáticas e dos EUA

O ano do Tigre não tem variações médias tão expressivas quanto o antecessor ano do Touro, mas confere ganhos aos três índices: MSCI Ásia (ex. Japão), S&P 500 e Stoxx 600. É especialmente risonho para o primeiro (17%). Para este índice, o Rato é mais penoso (-24,82%), assim como o Coelho (-19,16%). Já o Stoxx 600 tem habitualmente maiores ganhos no ano do Touro (25,12%) e no ano do Galo (15,57%). O S&P 500 tem maiores variações positivas nos anos do Touro e Cabra e negativas no ano do Galo (-0,99%).

