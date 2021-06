As 5 cotadas britânicas preferidas dos gestores

Os fundos de ações britânicas acumulam valorizações até 17%, num ano em que o índice do Reino Unido sobe pouco mais de 10%. Empresas como a Diageo ou a Reckitt, mas também cotadas do setor da saúde e das matérias-primas, são as principais apostas para a região. Conheça as cinco preferidas dos fundos.

