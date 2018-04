Como ganhar com os movimentos de fusões e aquisições

A sua opinião

Onde ganhar mais dinheiro na Bolsa ? Nas últimas décadas, um dos domínios mais rendíveis foi no campo das chamadas "situações especiais",

no qual se incluirá não só o caso focado no artigo acima ,

mas também outros como os Buyouts, OPAs hostis, Empresas não cotadas, Cisões de Empresas,

Reestruturação de empresas em pré-falência, Programas de aquisição de ações próprias ect.

Joel Greenblatt, professor na universidade de Columbia, filantropo,

antigo gestor do hedge fund de grande sucesso Gotham Capital,

e criador da célebre “Magic Formula” (cf The Little book that beats the Market”),

publicou um precioso livro exatamente sobre “situações especiais”

e que quanto a nós explicarão muito do sucesso do seu hedge fund.

Em nossa opinião, a alta rendibilidade das “situações especiais”

é apenas e tão só a remuneração por prémios de competências

que por ora são raros e difíceis de conquistar.

Uma referência aos mesmos, e até uma tabela com o seu valor,

foi publicada no artigo “Rumos novos na gestão de ativos” (JN-13/10/2014).



General Ciresp Causas para popularidade do imobiliário:



1-Desconfiança em relação à Bolsa da generalidade dos Portugueses (gato escaldado de água fria tem medo);



2-Bolsa tem:

-servido demasiado para dar comissões a intermediários e proporcionar “tachos” a quem pensa que não é trabalho pesado,

-servido insuficientemente para fornecer aos Portugueses estímulos que os animem a poupar mais;



3-Imobiliário dá azo a algumas causas de sucessos espectaculares que como na lotaria se tornam conhecidos, olvidando-se, por desagradáveis os muitos e muitos casos tristes de insucesso;



4-Imobiliário, dada a subjetividade e dificuldade ligada à sua avaliação,

dá azo a que se criem e sobrevivam os maiores sonhos,

e sonhar é sempre agradável enquanto os sonhos duram;



5-Last but not least: o imobiliário tem sempre normalmente peso numa carteira ótima de investimentos.

Nos grandes fundos de pensões , normalmente um paradigma de boa gestão,

o peso do imobiliário, numa média internacional, é à volta de 10%.



