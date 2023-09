Conheça as opções públicas e privadas de bolsas de estudos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

1.700 +Superior A

O Estado financia a formação académica, através de bolsas sociais, atribuídas em função do rendimento do agregado familiar. Este apoio é garantido através da ação social da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), devendo ser requerido através da plataforma BeOn, num processo exclusivamente online....