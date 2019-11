Fundos com critérios sustentáveis rendem até 30% este ano

Os fundos que seguem critérios sociais, ambientais e de governo das sociedades nas suas decisões de investimento conseguem entregar desempenhos positivos no último ano. Os produtos com as melhores rendibilidades sobem entre 20% e 30%, um retorno que compara favoravelmente com fundos que não cumprem métricas de sustentabilidade. A maioria dos gestores mostra-se mais otimista para o mercado de ações norte-americano, com as principais apostas localizadas nos EUA. O setor tecnológico e o consumo surgem em destaque. Ainda assim, não há apenas um domínio das empresas mais conhecidas no “top” das posições mais relevantes nas carteiras.