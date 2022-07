Oito “gadgets” para não ficar só a torrar ao sol

Com o verão e o período por excelência das férias das famílias a chegarem, mergulhámos no mercado de “gadgets” à procura dos melhores produtos do ano. A escolha não foi fácil. Os oito eleitos acabaram por ser os que melhor resistiram ao calor da concorrência por serem mais inovadores ou diferenciados.

Oito "gadgets" para não ficar só a torrar ao sol









