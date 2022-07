Openbank melhora condições das contas poupança

O Openbank aumentou a remuneração da conta poupança disponível para novos clientes. Com uma rentabilidade de 2% nos primeiros seis meses em juros mensais, o banco digital alargou o máximo de remuneração que pode ser recebida para 10 mil euros."O Openbank melhora a sua oferta de poupança em Portugal para ajudar os seus clientes a compensarem a inflação e a subida das taxas de juro", explica em comunicado. "Num momento em que os depósitos bancários continuam a ser a maior aposta para a poupança dos portugueses, a Conta Poupança Boas-vindas Open do Openbank, o banco 100% digital do Grupo Santander, não tem comissões, designadamente de manutenção."Ao abrirem uma Conta Poupança Boas-vindas Open, os clientes abrem uma Conta à Ordem Open com um Cartão de Débito R42. Os titulares da Conta à Ordem Open podem fazer transferências gratuitas para qualquer país da União Europeia (em euros), através do site ou da app do banco."O Cartão de Débito R42 gratuito permite fazer cinco levantamentos em numerário por mês, sem qualquer custo, nos caixas automáticos da zona euro, e ainda levantamentos ilimitados nos mais de 40.000 caixas automáticos do Banco Santander em todo o mundo", refere. "Este cartão também oferece aos clientes a possibilidade de disporem de um seguro de assistência em viagens com cobertura como despesas hospitalares, perda de voos de ligação, repatriação, roubo, atrasos na entrega de bagagem ou despesas legais."



O Openbank é o banco 100% digital do Santander, que conta atualmente com mais de 1,7 milhões de clientes em Espanha, Portugal, Alemanha, Países Baixos e Argentina, e mais de 11.000 milhões de euros em depósitos.