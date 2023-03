Os automóveis também se poupam

Partilhar artigo



Muitos automóveis já dispõem, hoje em dia, de auxiliares eletrónicos que permitem ao condutor adotar uma condução mais segura e eficiente: indicam a falta de pressão nos pneus ou dão indicação para mudar de mudança, já para não falar no sistema "stop and go", que reduz o consumo de combustível. Mas a maior responsabilidade continua a pertencer ao condutor que pode atuar em duas frentes: na conduç...