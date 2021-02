Qual a oferta atual do setor nos seguros de vida?

A oferta do setor nos seguros de vida divide-se pela vertente vida risco, como é o caso daqueles que são contratados no crédito da casa, e pela financeira. Os valores variam de acordo com a idade ou as coberturas.

Qual a oferta atual do setor nos seguros de vida?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.