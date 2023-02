Tirar o cartão de cidadão, renovar a carta de condução, fazer uma transferência ou ter informações do bebé na creche são alguns dos serviços online que evitam deslocações e horas de espera no atendimento. Aos acessos através das páginas, juntaram-se as aplicações dos telemóveis. E o facto de já se poder tirar uma senha virtual para um serviço de atendimento mostra bem o estado das coisas.

