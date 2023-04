Leia Também Banco Mundial vê crescimento potencial da economia em mínimos de três décadas

Os preços das "commodities" vão cair ao ritmo mais rápido desde o surgimento da pandemia da Covid-19 este ano. A previsão consta de um relatório do Banco Mundial sobre o mercado das matérias-primas, que refere que isto deverá obscurecer as perspetivas de crescimento de quase dois terços das economias em desenvolvimento que estão dependentes das exportações de "commodities".O banco prevê uma queda global dos preços das "commodities" de 21% face ao ano anterior. Mas mesmo com esta descida, os preços das principais matérias-primas deverão manter-se muito acima dos valores médios observados entre 2015 e 2019.Dentro das matérias-primas, os preços da energia deverão recuar 26%, com o preço do Brent do Mar do Norte a negociar na fasquia dos 84 dólares - uma queda de 16% face à média do ano passado. Já os preços do gás natural, tanto na Europa como nos Estados Unidos, deverão cair para metade, enquanto os preços do carvão recuam 42%.No caso dos fertilizantes, o Banco Mundial prevê uma queda de 37% este ano, o que, a concretizar-se, será a maior em 12 meses desde 1974. "Contudo, os preços dos fertilizantes estão ainda perto do seu valor mais alto, visto pela última vez durante a crise de 2008-2009", alerta a instituição.E uma queda de preços é também esperada para os metais preciosos, que no início do ano valorizaram ligeiramente. O recuo deverá ser de 8% face ao ano anterior, "devendo-se, sobretudo, a uma procura global mais fraca e uma oferta melhorada", justifica a economista Valerie Mercer-Blackman. "A longo prazo, contudo, a transação energética poderá aumentar significativamente a procura por alguns metais, como o lítio, o cobre e o níquel", acrescenta.A queda dos preços não deverá, contudo, trazer um alívio significativo às milhões de pessoas alvo de insegurança alimentar. "Apesar de ser esperado que os preços recuem 8% em 2023, estarão no segundo nível mais alto desde 1975", alerta a instituição financeira, que apela aos governos que evitem restrições de exportações."Os governos devem proteger os cidadãos com programas de apoio direcionados em vez de [optarem pelo] controlo de preços", refere o Banco Mundial, que diz em que os preços dos alimentos vão manter-se num dos valores mais altos das últimas cinco décadas. Em fevereiro deste ano, a inflação nos alimentos era de 20% a nível mundial, diz.Ayhan Kose, chefe-economista da instituição, alerta que apesar da queda dos preços das "commodities" ao longo de 2022 ter ajudado a reduzir a inflação a nível global, há uma série de fatores que ameaçam dar gás às pressões inflacionistas."Os bancos centrais têm de manter-se vigilantes à medida que um conjunto de fatores, incluindo uma menor oferta do que o esperado de petróleo, uma recuperação mais intensa na China, uma intensificação de tensões geopolíticas e condições atmosféricas desfavoráveis, podem elevar mais os preços e reiniciar as pressões inflacionistas", afirma.