Ajay Banga: Ex-CEO da Mastercard é o novo presidente do Banco Mundial

O ex-CEO da Mastercard, que conta agora com 63 anos, sucede assim a David Malpass que terminou o exercício das suas funções antes do tempo previsto. O mandato terá a duração de cinco anos e arranca já no próximo dia 2 de junho.

