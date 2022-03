Exportações de petróleo russo para a Índia disparam

As exportações de petróleo russo para a Índia quadruplicaram este mês, num momento em que as exportações para a União Europeia estão praticamente congeladas, na sequência das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

Moscovo exportou 360 mil barris de petróleo por dia para a Índia desde o início do mês de março, cerca de quatro vezes a média de 2021, segundo adianta o Financial Times.

Segundo Alex Booth, responsável pelo "research" da Kpler, citado pelo Financial Times, a Índia tipicamente compra petróleo russo, mas o grande aumento registado em março sugere que o país poderá ter aproveitado grandes descontos, num momento em que o Ocidente procura isolar a Rússia.

No início da semana já tinha sido noticiado que a Índia poderia aceitar uma proposta russa para comprar crude e outras matérias-primas com desconto no preço, com Deli a manter o apoio comercial a Moscovo.

"Cargas de petróleo já comprometidas da Rússia que não encontram compradores na Europa estão a ser compradas pela Índia", explica Booth.

Na terça, a secretária de Imprensa norte-americana Jen Psaki avisou a Índia que ficaria no lado errado da história se comprasse petróleo à Rússia, embora tenha acrescentado que estas compras não violam as sanções dos Estados Unidos.

Em termos históricos, o petróleo russo representa menos de 5% das importações da Índia, mas o conflito na Ucrânia poderá alterar este panorama, com Deli a mostrar o seu apoio a Moscovo e a aproveitar os saldos, que poderão ser de 25 a 30 dólares por barril.