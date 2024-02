Do zinco ao níquel: grupo dos metais industriais provocou amargos de boca

O grupo dos metais industriais – também conhecidos como metais de base e metais não-ferrosos – recuou no ano passado, com a tímida subida do cobre a não ser suficiente para compensar as restantes quedas. Quatro outros metais de base – zinco, alumínio, chumbo e níquel – tiveram descidas de dois dígitos, castigados sobretudo pelo excedente da oferta, num contexto de elevada inflação e subida dos juros diretores,

...