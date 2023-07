Ministra preocupada com acordo dos cereais

A ministra da Agricultura diz estar preocupada com a suspensão pela Rússia do acordo dos cereais e que o Governo estará atento a impactos e eventual necessidade de medidas.





Na audição na comissão parlamentar de Agricultura, Maria do Céu Antunes, disse estar “preocupada com o não prolongamento do acordo e as consequências”, desde logo em Portugal.





Sobre aumentos de preços, a ministra afirmou que não sabe o que pode acontecer, mas que o Governo estará atento às variações e eventuais necessidades de mitigar aumentos.





Leia Também Governo da Madeira admite prolongar reserva de cereais

O fim do acordo dos cereais, disse, será uma das preocupações debatidas na próxima semana na reunião dos ministros da Agricultura e das Pescas da União Europeia.





Ainda sobre preços de alimentos, a governante afirmou que os apoios aos agricultores também contribuíram para a redução nos últimos meses.





Em relação aos pagamentos aos agricultores nos Açores, a ministra recusou que haja atrasos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e disse que foi o Governo Regional dos Açores que pediu que não houvesse transferências para já, pelo que está do lado dos Açores “fazer os pedidos e o IFAP imediatamente disponibilizará toda a verba”.



“O Governo [regional] pediu-nos para não fazermos nenhum tipo de transferência porquanto não tinha condições para poder assegurar esses pagamentos”, explicou. Maria do Céu Antunes disse que “não há registo por parte do IFAP no atraso de qualquer tipo de pagamentos” e vincou mesmo que, “contrariamente ao veiculado, não existem atrasos nos pagamentos do Ministério da Agricultura e Alimentação para com agricultores e pescadores”.