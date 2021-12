Natal sem surpresas: Preços dos combustíveis mantêm-se inalterados na próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços dos combustíveis vão manter-se inalterados na próxima semana, depois de terem subido, durante estes dias, pela primeira vez desde o início de novembro.





A gasolina simples 95 cai ligeiramente, em 0,001 euros, para 1,66 euros o litro, enquanto o gasóleo simples regista uma subida, também ela bastante ténue, em 0,001 euros, para 1,49 euros o litro, segundo os cálculos do Negócios.





Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, no entanto, recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





O petróleo está esta sexta-feira a cair pela primeira vez em três dias, devido às preocupações com o impacto que a variante ómicron e uma política monetária mais rígida possa ter na procura pela matéria-prima.





Desde o início do ano, o gasóleo já aumentou 21%, estando, até à data, com um preço médio anual de 1,42 euros por litro. Por sua vez, a gasolina viu o preço subir 19%, com uma média anual de 1,61 euros por litro.





Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os cálculos têm por base contratos diferentes daqueles que são seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).