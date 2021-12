Combustíveis voltam a subir como não era visto desde o início de novembro

Os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana, pela primeira vez desde o início de novembro.



A gasolina e o gasóleo vão subir cerca de dois e três cêntimos por litro, respetivamente, a partir da próxima segunda-feira, 13 de dezembro.





No caso do gasóleo simples, os preços deverão subir cerca de três cêntimos por litro, para os 1,53 euros, segundo os cálculos do Negócios. Já a gasolina simples 95 aumenta cerca de dois cêntimos, para os 1,68 euros por litro.





Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, no entanto, recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Esta é a primeira vez que os preços dos combustíveis sobem desde o dia 1 de novembro, altura em que o gasóleo estava a custar 1,54 euros por litro e a gasolina 1,73 euros por litro.





Esta subida ocorre numa semana em que o petróleo segue o maior 'rally' semanal registado desde agosto.





Neste momento, o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, segue a subir 1,21% para 71,80 dólares por barril.



Já o contrato de janeiro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e que serve de referência para as importações europeias, acompanha a tendência com um aumento de 1,05% para os 75,20 dólares, o barril.





Desde o início do ano, o gasóleo já aumentou 21%, estando, até à data, com um preço médio anual de 1,42 euros por litro. Por sua vez, a gasolina viu o preço subir 19%, com uma média anual de 1,61 euros por litro.





Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os cálculos têm por base contratos diferentes daqueles que são seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).