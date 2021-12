Paládio à espera de melhores dias em 2022

A 4 de maio deste ano, o paládio atingia um máximo de 2.984,92 dólares por onça e ganhava 17% desde janeiro, tudo apontando para que 2021 corresse de feição para este metal precioso. Mas não foi o que aconteceu. No acumulado do ano, o metal branco cai 17,75% e negoceia atualmente em torno dos 2.015 dólares, isto depois de no passado dia 15 ter transacionado no valor mais baixo dos últimos 12 meses, nos 1.60157 dólares.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...