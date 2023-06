Preço do gás dispara mais de 20% com perspetiva de tempo mais quente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

megawatt-hora fechou nos 32,75 euros esta sexta-feira, uma subida de 21,54% face aos valores da véspera.





O preço dos contratos de gás negociado a um mês em Amesterdão (TTF) disparou esta sexta-feira com a perspetiva de tempo mais quente, o que provoca um aumento da procura. O preço porDurante a sessão, os preços tocaram um máximo de 33,45 euros por MWh, uma escalada de 24,14% em relação ao fecho de quinta-feira.Os preços registaram uma subida semanal de 38,25%, a maior desde agosto do ano passado, quando a crise energética na Europa estava num pico. Trata-se também do primeiro aumento semanal desde março.