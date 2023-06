Gás dispara mais de 20%. Maior reserva da Europa pode fechar portas este ano

O gás negociado em Amesterdão (TTF) – "benchmark" para o mercado europeu continental – dispara mais de 20%, com a notícia de que a maior reserva de gás do bloco, na província de Groningen nos Países Baixos, está prestes a fechar portas.





O TTF escala 23,65% para 48,10 euros por megawatt-hora, renovando máximos do início de abril.





O governo holandês planeia fechar as portas da maior reserva europeia a partir de 1 de outubro, de acordo com fontes conhecedoras do assunto citadas pela Bloomberg, que salientam, porém, que as conversações ainda estão em curso.





O executivo liderado por Mark Rutte já tinha anunciado que estava em vista fechar a lucrativa reserva até outubro. Agora, fonte oficial do gabinete do secretário de Estado da Mineração avança à Bloomberg que a decisão sobre o futuro desta reserva será tomado no final deste mês.





As fontes salientam que a decisão de fechar estes "poços" não é "irrevogável", já que podem ser reabertos numa questão de semanas – em caso de uma situação de crise – mediante as condições climáticas que se verifiquem na altura.





Os "poços" de gás já estão em níveis mínimos, tendo em conta que devido a este tipo de armazenamento os moradores de Groningen sofreram com vários terramotos, que chegaram a tocar os 3,6 na escala de Richter.





Das 327 mil casas que ocupam região, pelo menos 127 mil já registaram algum tipo de dano, segundo o Groningen Mining Institute, citado pela agência norte-americana de informação.