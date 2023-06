Gás dispara quase 20% com suspensão da atividade de centrais na Noruega

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O gás negociado em Amesterdão, nos Países Baixos (TTF) – "benchmark" para a Europa continental – chegou a escalar 19,21% para 36 euros por megawatt-hora, à boleia da notícia do prolongamento da suspensão do funcionamento de várias infraestruturas desta matéria-prima na Noruega.





Entretanto, o TTF "aliviou" para uma subida de 13,74% para 34,35 36 euros por megawatt-hora. O movimento inverte assim a tendência negativa das últimas três sessões. O "benchmark" britânico também está em queda.





Três grandes centrais e outras infraestruturas norueguesas vão estar inoperacionais até meados de julho, de acordo com a informação comunicada pela operadora Gassaco.





O mercado mantém-se sensível às notícias sobre potenciais quebras na oferta, numa altura que o bloco se prepara para o próximo inverno. Desde o início do ano, o TTF já desvalorizou mais de 50%.





Segundo as contas da Bloomberg, os "traders" preparam-se para um aumento de quase 25% dos preços. Os analistas da Bernstein apontam para a possibilidade de os "stocks" de gás do bloco possam cair para 48% da capacidade até ao final do próximo inverno.





Já o Citigroup – conhecido por uma análise mais pessimista neste mercado – antecipa que no terceiro trimestre os preços na Europa e na Ásia possam cair para 50% da cotação atual.