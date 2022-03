Rússia é o Lehman Brothers das matérias-primas, demasiado grande para cair?

O bloqueio às importações de petróleo russo por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido acelerou uma nova escalada dos preços da energia, levando vários bancos a reverem em alta as suas previsões para as cotações do crude.

Rússia é o Lehman Brothers das matérias-primas, demasiado grande para cair?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Rússia é o Lehman Brothers das matérias-primas, demasiado grande para cair? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar