Só o ouro e cobre subiram em 2023. Lítio afundou e petróleo também desiludiu

O ano de 2023 não foi, contrariamente ao que a maioria dos analistas projetava, brilhante para as matérias-primas em geral. Depois de dois bons anos, com 2021 e 2022 a apresentarem retornos de dois dígitos nas várias classes de "commodities", estes ativos acabaram por registar uma contração generalizada no ano passado.



Para tal contribuíram vários fatores, cuja confluência criou uma "tempestade perfeita": temperaturas amenas – que não exigiram tanta energia para aquecimento –, uma China mais anémica do que o esperado, o forte endurecimento da política monetária por parte de grandes bancos centrais e a valorização do dólar. Além disso, as sanções contra a Rússia, pela sua invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, não surtiram o efeito pensado.



Assim, depois de um ano de 2021 com uma impressionante escalada nos preços das "commodities", à medida que o mundo reabria portas numa realidade pós-pandémica, 2022 ofereceu aos investidores mais um ano de retornos positivos para esta classe de ativos. Mas 2023 foi muito diferente, como se pode observar na tabela periódica elaborada pela Visual Capitalist, com base nos dados compilados pela Bloomberg e US Global Investors para 15 matérias-primas de relevo ao longo dos últimos 10 anos. Os preços de referência são os dos Estados Unidos, mas as variações anuais encaixam com as oscilações observadas noutros mercados.



Em 2023, só duas "commodities" conseguiram fechar no verde, e ambas pertencem ao reino dos metais: o ouro e o cobre. No entanto, as subidas do metal amarelo não foram suficientes para um desempenho positivo da sua classe – metais preciosos – e o mesmo aconteceu com os ganhos do cobre, que foram escassos e não impediram um cômputo anual negativo no reino dos metais industriais.