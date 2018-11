Aramco prepara investimento de 500 mil milhões de dólares

A Saudi Aramco, a maior exportadora de petróleo do mundo, tem planos para diversificar o seu negócio. O investimento de 500 mil milhões de dólares (440 mil milhões de euros) tem como objectivo alargar o seu plano de negócios, reforçando o seu papel nas áreas de refinação e química, áreas onde a procura está a aumentar. A Aramco deverá assim ajudar ao reino da Arábia Saudita a diversificar as receitas económicas.

O investimento de 500 mil milhões de dólares deverá ser realizado ao longo de 10 anos e inclui 160 mil milhões de dólares na área do gás natural e 100 mil milhões em projectos na área química, revelou o presidente executivo da empresa, Amin Nasser, em entrevista à Bloomberg.

Este plano de investimento surge numa altura em que a Saudi Aramco está a comprar uma participação maioritária na Sabic, a maior empresa química do Médio Oriente. Este negócio poderá ser avaliado em 70 mil milhões de dólares, adianta a Bloomberg.

"Precisamos de uma grande compra para estarmos presentes em diferentes mercados rapidamente", salientou o responsável da Aramco. A empresa da Arábia Saudita está presente actualmente em mais de 50 países.

A petrolífera faz parte do plano do príncipe Mohammed bin Salman de transformar a economia saudita, que passa por apostar em novas indústrias e diversificar as fontes de receitas, que nas últimas décadas têm tido origem quase exclusivamente no petróleo.