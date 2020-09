As petrolíferas estão mesmo a ficar mais verdes?

O investimento das petrolíferas em energia verde tem aumentado, mas ainda pesa pouco mais do que 1% do total do “budget”. O solar tem sido a aposta mais popular, mas o hidrogénio verde prepara-se para roubar o estrelato.

As petrolíferas estão mesmo a ficar mais verdes?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.