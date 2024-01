Conflito no Médio Oriente e Mar Vermelho prossegue. Porque caem então os preços do petróleo?

Os preços do "ouro negro" continuam a negociar em baixa nos principais mercados internacionais, com o foco nos riscos de distribuição de crude e não apenas no conflito no Médio Oriente – que pode gerar disrupções da oferta, a par com a crise no Mar Vermelho – a justificar o facto de as cotações estarem a cair. Isto porque, até agora, não há perturbações de relevo na entrega da maté

...