Crise no mar Vermelho pode encarecer barril em quatro dólares

O mar Vermelho é desde final do ano passado o foco de tensão que está a preocupar todo o mundo devido ao impacto que tem no comércio global e, em particular, no transporte petrolífero. Após ter desvalorizado 10% em 2023, a matéria-prima arrancou 2024 a subir e, segundo os cálculos do Goldman Sachs, um conflito prolongado na região pode encarecer o barril de petróleo em três a quatro dólares.





...