Gasolina: Fim de subsídio na Nigéria ameaça resultados das refinarias europeias

Leia Também Governo mantém desconto no ISP em agosto mas agrava valor da taxa de carbono

Leia Também Consumo de combustíveis cresce 10% em maio

As refinarias europeias podem estar prestes a sofrer uma mossa nas exportações, depois de o governo de um dos maiores clientes de gasolina no continente africano, a Nigéria, ter colocado um ponto final na concessão de subsídios de apoio à compra de combustíveis.A América do Norte e a África Ocidental - com a Nigéria à cabeça - têm sido os dois principais destinos das exportações de gasolina que partem das refinarias europeias.Estas empresas do Velho Continente produzem mais gasolina do que a Europa consome, pelo que subir as margens de lucro passa sempre por exportar os derivados de crude.A queda das margens de refinação de várias companhias europeias, que tem vindo a ser sentida nos últimos anos, foi interrompida aquando da invasão russa à Ucrânia.Atualmente, e de acordo com os dados da Refinitiv citados pela Reuters, as margens de lucro para a gasolina a noroeste da Europa mantiveram-se sólidas, na fasquia dos 27 dólares por barril.Depois de o presidente nigeriano, Bola Tinubu ter em maio cancelado este subsídio - que custou ao Estado o ano passado 10 mil milhões de dólares - a procura por gasolina na Nigéria registou uma queda de 28%, segundo os dados oficiais do país.Além do consumo normal interno, este subsídio contribuía para o aumento do contrabando de combustíveis, através da Nigéria, para locais como os Camarões. "O ponto-chave é que a procura da África Ocidental está a secar", alerta o analista-chefe para o mercado petrolífero da Refinitiv, Raj Rajendran, citado pela agência de informação.A média mensal de importações de gasolina da África Ocidental (WAF) tombou 56%, numa análise em cadeia, no segundo trimestre, de acordo com dados da Refinitiv.Na ótica do exportador, os embarques em junho a partir dos Países Baixos para África Ocidental caíram, até ao momento, para 629 mil toneladas, bastante abaixo das 895 mil toneladas contabilizadas o ano passado e das 1,2 milhões de toneladas contempladas em 2021.