Governo mantém desconto no ISP em agosto mas agrava valor da taxa de carbono

de 56,2 euros por tonelada de CO2, refere a portaria publicada em Diário da República.

Leia Também Governo prolonga apoio ao gasóleo profissional até setembro

Leia Também Governo reduz em três cêntimos apoios no combustível em julho

O Governo anunciou esta sexta-feira que manterá inalterado em agosto o desconto no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) que está em vigor e que se traduz num desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina.No entanto, e ao mesmo tempo, foi decidido também continuar o descongelamento gradual da taxa de carbono, iniciado no mês de maio, com uma atualização já a partir do próximo mês de 2 cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina. Com esta atualização, a taxa de carbono passará a serAtendendo ao aumento extraordinário do preço dos combustíveis, o Governo decidiu suspender a atualização da taxa sobre as emissões de CO2, mantendo-se aplicável a taxa fixada para 2021. No entanto, em maio de 2023, e considerando a evolução do preço dos combustíveis e a evolução do preço resultante dos leilões de licenças de emissão de gases de efeitos de estufa, o Governo deu início ao descongelamento gradual da taxa de carbono aplicada ao gasóleo e gasolina."Tendo em conta as medidas em vigor, a redução da carga fiscal passará a ser de 23 cêntimos por litro de gasóleo e de 25 cêntimos por litro de gasolina", refere o ministério das Finanças em comunicado, acrescentando que a tributação dos combustíveis em Portugal está abaixo da média ponderada da Zona Euro: 10% no gasóleo e 7% na gasolina (com base nos dados do Weekly Oil Bulletin produzido pela Comissão Europeia).De acordo com os dados do Governo, o consumo de combustíveis rodoviários nos primeiros seis meses de 2023 atingiu o recorde da última década, sendo que em junho (último mês com dados publicados) se registou um crescimento de cerca de 10% face ao período homólogo.No mesmo comunicado, o Governo anunciou ainda que, no quadro das medidas de apoio ao setor agrícola, se mantém a redução de seis cêntimos por litro na tributação do gasóleo agrícola. O ministério das Finanças sublinha que o valor do desconto na carga fiscal (ISP+IVA) deve constar, de forma atualizada e devidamente identificado, nas respetivas faturas ou documento equivalente."O Governo continua a apoiar todos os consumidores através de uma redução nos impostos sobre os combustíveis, mantendo medidas de mitigação do aumento dos preços", refere o comunicado.Esta semana, foi também anunciado que o mecanismo temporário de gasóleo profissional extraordinário será prolongado até ao próximo dia 30 de setembro. A decisão, avançada em comunicado, prende-se com a "evolução do preço dos combustíveis", frisou o Governo. Este mecanismo de apoio à subida da inflação prevê a devolução do valor "equivalente ao montante consignado ao serviço rodoviário nacional, suportado pelas empresas de transporte de mercadorias por conta de outrem".Este diploma cria, ainda, apoios financeiros extraordinários com vista à mitigação dos efeitos de escalada de preços dos combustíveis e da eletricidade no setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem e no setor do transporte ferroviário de mercadorias.