Guerra chega às bombas de gasolina. Combustíveis sobem em força na próxima semana

Leia Também Consumo de combustíveis cresce 21% em janeiro

Leia Também Novas regras para margens nos combustíveis em consulta pública

Leia Também Ao fim de oito semanas preço da gasolina estanca e gasóleo sobe um cêntimo

Depois de uma aparente calma na semana passada, os preços dos combustíveis vão voltar a subir em Portugal, e em força, motivados pela invasão da Ucrânia pelas forças russas, o que fez disparar a cotação do petróleo e derivados no mercado internacional.A partir de segunda-feira, dia 28 de fevereiro, a gasolina e gasóleo sobem cerca de dois cêntimos, passando a gasolina simples 95 a custar cerca de 1,834 euros por litro, enquanto o preço do diesel simples sobe para 1,675 euros por litro, segundo as contas do Negócios.Sendo um terço do montante do preço final do combustível determinado pelas cotações do petróleo e seus derivados no mercado internacional, segundo o relatório da BA&N Research Unit, esta subida dos preços dos combustíveis pode ser explicada pelo disparo dos futuros do "ouro negro", assim como os dos derivados (gasóleo e gasolina) -- com entrega prevista em março e abril -- negociados esta semana.Os futuros sobre a gasolina, negociados no mercado nova-iorquino, dispararam pela primeira vez desde 2014 para o patamar nos 900 dólares, enquanto os futuros sobre o gasóleo estiveram a ser cotados acima da linha dos 800 dólares.Hoje, o petróleo, que ontem ultrapassou pela primeira vez a fasquia dos 105 dólares, como não era visto há oito anos, está agora a descer.O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano, segue a desvalorizar 0,16% para 92,64 dólares por barril.Já o Brent -- referência para as importações europeias -- está a cair 0,38%, com o barril a cotar nos 98,72 dólares."Os mercados parecem estar a saber digerir os riscos. As sanções anunciadas contra a Rússia são importantes para a economia russa, mas a economia russa em si, tirando a energia que continua fluir, não é extremamente essencial para o mercado global", explicou Paul Donovan, economista-chefe do UBS Global Wealth Management, em entrevista à Reuters.Os cálculos do Negócios têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).